BERBAT FUTBOLA TEPKİ VAR AMA KAZANÇ 5 PUAN OLDU

BU NE BİÇİM FUTBOL?

Taraftar öfkeli, gerek statta takıma destek verenler, gerekse ekranın başındaki yüz binlerce Kocaelisporlu adeta saç baş yoldu. Tanke’nin kaçırdığı pozisyonlar, Candeias’ın ruh gibi oynaması, bir maçının bir diğerini tutmaması, bireysel istikrarsızlık, süper oyuncu Barış Alıcı’nın 5 gol 6 asist yapıp 11 gole direkt etki etmesine rağmen on birde yer almaması, Beridze’nin formsuzluğu taraftarı çileden çıkardı. Son 15 dakikada gelen gollere kadar yenilmekten bile korkar hale getirilen camianın siniri bozuldu.

EYÜP SÜKSESİ, ALTAY’DA BOZULUYORDU

Lideri devirip sükse yapan takımdan İzmir’de, Altay karşısında eser yoktu. Bir hafta içeride 3 yiyin, dışarıda 3 atan, içeride kazanamayıp, deplasmanda fırtına gibi esen Kocaelispor, şaşırtmaya meyilli görüntüsüyle güven vermiyor. Cumartesi günü Adanaspor gelecek ve bir kısım taraftar bu maçta cezalı olacak. Tam iş günü ve iş saati olduğu için de çarşı esnafı maça gidemeyecek. Bu ortamda, Adanaspor karşısında da böyle bir futbol oynanırsa, yenilgiye kesin gözüyle bakılıyor.

SAĞLAM DA KABUL EDİYOR

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın ‘Sağlam ve gerçekçi’ yaklaşımı umut veriyor. Zira, Altay maçından sonra iyi oynamadıklarını açıkça itiraf eden Sağlam “Bu tip rakipler her zaman tehlikelidir ve canını dişine takarak oynar. Altay da böyle yaptı. Kendilerini kutlarım. Biz de gerekli önlemlerimizi alacağız. Maç maç gidiyoruz ve bu ligde herkes her an farklı bir sonuç alabiliyor” dedi.