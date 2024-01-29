29 Oca 2024 - 14:45- Gündem G:

Şimdi de kaldırımları işgal ediyorlar, kaldırım taşlarını kırıyorlar

Kentin Yürüyüş Yolu’nun ortasını otopark haline getirenler, iyice gemi azıya aldı. Baktılar ‘Devlet ortada yok’ kafasına göre, tüm magandalıklarını yüklenerek araçlarını İnönü caddesi üzerindeki kaldırımlara gelişi güzel park ediyorlar.

Hakan Yağcıoğlu
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Şimdi de kaldırımları işgal ediyorlar, kaldırım taşlarını kırıyorlar mask
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Kentin tam ortasındaki bu ilkel görüntüye rağmen “nasılsa ortada polisler de yok” deyip, memleketi Teksas’a döndürdüler. Vahşi Batı’daki kovboylar bile atlarını at parkına bağlarlardı… Bu araçların sahipleri Teksas’da yaşasalar, demek ki atların yerine kendilerini de ahıra park edeceklerdi…

İşte İzmit’te Abdurahman Yüksel Caddesi ve İnönü Caddesi’nin Pazar günkü hali… Seç seç bak, içini dök!.. (Bende her şey belgeli)…

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29 Oca 2024 - 14:45 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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