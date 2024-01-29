Şimdi de kaldırımları işgal ediyorlar, kaldırım taşlarını kırıyorlar

Kentin tam ortasındaki bu ilkel görüntüye rağmen “nasılsa ortada polisler de yok” deyip, memleketi Teksas’a döndürdüler. Vahşi Batı’daki kovboylar bile atlarını at parkına bağlarlardı… Bu araçların sahipleri Teksas’da yaşasalar, demek ki atların yerine kendilerini de ahıra park edeceklerdi…
İşte İzmit’te Abdurahman Yüksel Caddesi ve İnönü Caddesi’nin Pazar günkü hali… Seç seç bak, içini dök!.. (Bende her şey belgeli)…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.