Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz; "HİZMET İÇİN TECRÜBEYİ SEÇİN"

“HER KARIŞINDA İZİMİZ VAR”

Belediyelerimiz ile uyum içerisinde çalışarak her zaman hizmet alma çabası içerisinde olduk ve mahallemize birçok hizmet kazandırdık. (Lütfen 10 yıl önceyi kıyaslayın neler yoktu bugün neler yapılmış). 10 yıl öncesine nazaran mahallemizin sorunlarını en aza indirerek sürekli gelişen huzurlu ve yaşanılabilir bir mahalle oluşturduk.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRDIK

Çalışmalarımızın sizler tarafından ilgi görmesi bizlere yeni hizmetler için güç ve heyecan vermektedir. Bu gün alnımız açık başımız dik, hiç gocunmadan gece gündüz çalışmış olmanın verdiği gönül rahatlığı ile hepimizin yaşam kalitesini daha da arttıracak yeni güzel projelerle sizlere hizmet etmenin gururu ve desteğiniz ile 31 Mart 2024 seçimlerinde 3. dönem için adayım” dedi.

BEKİR BOZ KİMDİR?

1968 İzmit doğumlu. Anadolu Üniversitesi yönetim ve halkla ilişkiler bölümü mezunu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 'dan emekli. Bir çok dernek ve spor kulübünde yönetici olarak görev yaptı, 2001 yılında kurulduğundan bu yana Malta Mahallesi'nde ikamet etmekte ve 10 yıldır aynı mahallenin muhtarlığını yapmakta . Muhtar iken 3 yıl Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfında, 2 yıl Valilik İl İnsan Hakları Kurulunda görev yaptı.