Vinçle 50 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre 54 B 8007 plakalı vinci şehir merkezine sanayiye tamir için yola çıkan 25 yaşındaki Metehan Şahin bilinmeyen bir nedenle daha önce de kazaların meydana geldiği noktada yaklaşık 50 metrelik dere yatağını uçarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi dakikalarca uğraşmasına rağmen talihsiz sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartamadı. Hurda yönü haline gelen vincin içinde sıkışıp kalan sürücü için sağlık ekipleri de beklerken yapılan kontrolde Metehan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen vinçler yardımıyla araç dere yatağından çıkartılıp sıkışan sürücünün cenazesi alındı.
GEÇMİŞTE DE 2 KAZA OLDU
Kaza ile ilgili soruşturma polis tarafından başlatırken çeşitli aralıklarla aynı noktadan daha önce de iki aracın uçtuğu ve bir kişinin öldüğü öğrenildi.
FRENİ BOŞALDI İDDİASI
Hayatını kaybeden sürücünün 1 çocuk babası olduğu ve İzmit'te oturduğu öğrenilirken iddiayla göre vinç frenleri boşalarak uçtu.
MUHTAR İSYAN ETTİ
Sık sık kaza yaşanan yolun kapatılması için mücadele eden Hacıosman Mahalle Muhtarı Sami Zorlu yetkililere defalarca ulaşmasına rağmen kalıcı bir önlem alınmadığını ve bu yolun ölüm yolu haline geldiğini söyleyerek isyan etti. Bugüne kadar yolda meydana gelen kazada çeşitli tarihlerde 7 kişi hayatını kaybetmiş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eroldemirbek - RAHMETLİNİN AİLESİ BU VİNÇİN KALDIRMA İLETME MAKİNALARI YILLIK MUAYENESİNDEN GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİNİ ARAŞTIRSIN.
Eroldemirbek - VİNÇLERİN YILLIK PERYODİK MUAYENELERİ VARDIR İŞ TUV ÜN DIŞINDA YETKİLİ MÜHENDİSLERCE YAILIR DEMEK Kİ YAPLMAMIŞ.
Eroldemirbek - BU VİNÇLER ARAÇ MUAYENEDEN GEÇMİYOR MU
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.