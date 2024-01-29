Vinçle 50 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre 54 B 8007 plakalı vinci şehir merkezine sanayiye tamir için yola çıkan 25 yaşındaki Metehan Şahin bilinmeyen bir nedenle daha önce de kazaların meydana geldiği noktada yaklaşık 50 metrelik dere yatağını uçarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi dakikalarca uğraşmasına rağmen talihsiz sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartamadı. Hurda yönü haline gelen vincin içinde sıkışıp kalan sürücü için sağlık ekipleri de beklerken yapılan kontrolde Metehan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen vinçler yardımıyla araç dere yatağından çıkartılıp sıkışan sürücünün cenazesi alındı.

GEÇMİŞTE DE 2 KAZA OLDU

Kaza ile ilgili soruşturma polis tarafından başlatırken çeşitli aralıklarla aynı noktadan daha önce de iki aracın uçtuğu ve bir kişinin öldüğü öğrenildi.

FRENİ BOŞALDI İDDİASI

Hayatını kaybeden sürücünün 1 çocuk babası olduğu ve İzmit'te oturduğu öğrenilirken iddiayla göre vinç frenleri boşalarak uçtu.

MUHTAR İSYAN ETTİ

Sık sık kaza yaşanan yolun kapatılması için mücadele eden Hacıosman Mahalle Muhtarı Sami Zorlu yetkililere defalarca ulaşmasına rağmen kalıcı bir önlem alınmadığını ve bu yolun ölüm yolu haline geldiğini söyleyerek isyan etti. Bugüne kadar yolda meydana gelen kazada çeşitli tarihlerde 7 kişi hayatını kaybetmiş oldu.