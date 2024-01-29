- Ekonomi

Bağkur 9000 prim sayısı 7200'e düşecek mi?

İşçi ve memurlar için uygulanan 7200 gün prim ödeme sayısı '4B' olan işveren ve esnaflar için 9000 gün olarak uygulanıyor. "Bağkur 9000 prim sayısı 7200'e düşecek mi?" sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." açıklaması yaptı.

Bağkur 9000 prim sayısı 7200'e düşecek mi? mask

2008 yılında uygulanmaya başlanan değişiklikle birlikte işçi ve memurlar için emeklilik prim ödeme gün sayısı 7200 olarak belirlenirken, Bağkur'lular için bu rakam 9000 olarak belirlendi. Daha uzun süre prim ödemek durumunda kalan Bağkur'lular için düzenlemenin yapılacağını Bakan Işıkhan duyurdu. 

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI 7200 OLACAK MI?

Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı: 

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." 

BAĞKURLULAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamayan Bağ-Kur'lu çalışanlar 5 yıl önce emekli olabilecek.

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29 Oca 2024 - 15:11 - Ekonomi

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