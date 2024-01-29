- Ekonomi

'Starbucks'a zam geliyor' iddiası!

Starbucks'ın kahve fiyatlarına şubat ayından itibaren zam yapacağı iddia edildi.

'Starbucks'a zam geliyor' iddiası! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ünlü kahve zinciri markası Starbuck'ın, 1 Şubat tarihinden itibaren ürünlerine  zam yapacağı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada dolaşan listeye göre, en düşük içecek 35 TL ile çay oldu.

Bazı kahvelerin ise büyük boy fiyatı 125 liraya kadar çıktı.

İşte fiyat listesi:

Kaynak: CUMHURİYET
# starbucks, Zam, oldu, büyük, gündem

29 Oca 2024 - 15:21 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.906.540 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL