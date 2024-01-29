'Starbucks'a zam geliyor' iddiası!

Ünlü kahve zinciri markası Starbuck'ın, 1 Şubat tarihinden itibaren ürünlerine zam yapacağı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.

Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada dolaşan listeye göre, en düşük içecek 35 TL ile çay oldu.

Bazı kahvelerin ise büyük boy fiyatı 125 liraya kadar çıktı.

İşte fiyat listesi:

Kaynak: CUMHURİYET