'Starbucks'a zam geliyor' iddiası!

Ünlü kahve zinciri markası Starbuck'ın, 1 Şubat tarihinden itibaren ürünlerine zam yapacağı öne sürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi gündem oldu.
Henüz Starbucks tarafından kahve fiyatlarına zam yapılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada dolaşan listeye göre, en düşük içecek 35 TL ile çay oldu.
Bazı kahvelerin ise büyük boy fiyatı 125 liraya kadar çıktı.
İşte fiyat listesi:
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.