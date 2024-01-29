KYK yurdunda skandal görüntüler

Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi.
Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı.
Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas duruş"a geçerek Diler’in geçişini bekledi.
MHP'nin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in, daha sonra yurda girdiği ve müdür tarafından makam odasında karşılandığı belirtiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.