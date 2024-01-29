'Leyla Hanım' filminin galası 11 Şubat'ta SDKM'DE

Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım’ın galası, 11 Şubat Pazar günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl için planlanan fakat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen gala bu yıl görkemli bir törenle yapılacak.

HÜRRİYET, HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Vatandaşlar galada Leyla Hanım filmini ilk defa izleyecek. Sürpriz konuklarla birlikte unutulmaz bir akşam yaşanacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de gala öncesi çalışmaları titizlikle inceliyor. Başkan Hürriyet, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne giderek hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

MUHTEŞEM GALAYA SÜRPRİZ KONUKLAR GELECEK

İzmitlileri gala programına davet eden Başkan Hürriyet, “Uzun zamandır emek verdiğimiz, ilk kadın belediye başkanımız Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmimizin galasına çok az kaldı. Tüm halkımızla buluşturacağımız gala ve sürpriz konuklarımızla birlikte 11 Şubat Pazar akşamı saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde olacağız. Çok özel isimler galada İzmitlilerle birlikte olacak.

“GÜZEL BİR GALA OLACAK”

Bu güzel sürprizi Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanımız Uğur Saral ile birlikte vermek istedik. Galamızı KYÖD ile birlikte yapmaktan mutluyuz. Kadının siyasetteki mücadelesini anlatan bu muhteşem filmi halkımızla buluşturacağımız galaya büyük bir gururla hazırlanıyoruz. Galamız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, güzelliklerle geçsin” dedi.

SARAL, “VATANDAŞLARIMIZ GALAYA BEKLİYORUZ”

KYÖD Başkanı Uğur Saral, “Çok heyecanlıyız. İzmit Belediyesinin yaptığı bu güzel filmi tüm Kocaeli’ye izletmek için heyecanımız üst düzeyde. Hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı bu muhteşem galaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.