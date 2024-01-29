Aramızda şu diyalog geçiyor:

-Bu araç kimin, sizin mi ?

-(Kibarca ) YÖN AVM’nin ağabey…

-Arabayı manşet yapacağım, size ceza kesecekler!..

-Ne var ki?..

- (Arabayı göstererek) ‘Sence burada garip bir durum yok mu ?..

-Yoooo…

-Sen inanıyor musun söylediğine?..

- Yaa ağabey, istediğini yaz, bize ceza kesemezler!..

-Bence keserler. Burada devlet var…

-Bize kesemezler… 18’den sonra izin veriyorlar…

-Kimse izin vermiyor, siz kafanıza göre takılıyorsunuz…

Az ileride iki zıpkın gibi zabıta kardeşimi görüyorum ve durumu anlatıyorum…

-Öyle mi ağabey, görsün bakalım ceza yazabiliyor muyuz, yazamıyor muyuz? Böyle bir izin Yok… Yalan… Ve yazıyorlar cezayı...

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YÖN AVM yetkilileri… Açıklamalarınızı bekliyorum… Burada yazmaya hazırım…

18.00’den sonra size buraya araç çekme hakkı verildi mi verilmedi mi ? Bu yasal olmayan hakkı veren kim ?..

İsim verin yeter…

Çünkü böyle bir izni kimsenin vermeye hakkı yok, suç işleniyor…

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