29 Oca 2024 - 15:55- Gündem G:

Hakan Yağcıoğlu: “Bu arabayı köşeme yazacağım, ceza kesecekler!” YÖN AVM’nin DELİKANLISI: “İstediğini yaz, bize ceza kesemezler!”

Akşam saatleri. Yorgun argın eve gidiyorum. Yürüyüş Yolu, Alemdar, Belsa Otopark girişine kadar geldim. Malum YÖN AVM yine her zamanki gibi kalabalık. Ancak o da nesi. Otopark girişinde tek sıra olan araçlar zar zor ilerlerken, fotoğraftaki araç, yayalar bile geçmesin diye yolun sağına aracını güzelce park etmiş.

Hakan Yağcıoğlu
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Hakan Yağcıoğlu: “Bu arabayı köşeme yazacağım, ceza kesecekler!” YÖN AVM’nin DELİKANLISI: “İstediğini yaz, bize ceza kesemezler!” mask

Aramızda şu diyalog geçiyor:
-Bu araç kimin, sizin mi ?
-(Kibarca ) YÖN AVM’nin ağabey…
-Arabayı manşet yapacağım, size ceza kesecekler!..
-Ne var ki?..
- (Arabayı göstererek) ‘Sence burada garip bir durum yok mu ?..
-Yoooo…
-Sen inanıyor musun söylediğine?..
- Yaa ağabey, istediğini yaz, bize ceza kesemezler!..
-Bence keserler. Burada devlet var…
-Bize kesemezler… 18’den sonra izin veriyorlar…
-Kimse izin vermiyor, siz kafanıza göre takılıyorsunuz…
Az ileride iki zıpkın gibi zabıta kardeşimi görüyorum ve durumu anlatıyorum…
-Öyle mi ağabey, görsün bakalım ceza yazabiliyor muyuz, yazamıyor muyuz? Böyle bir izin Yok… Yalan… Ve yazıyorlar cezayı...
***
YÖN AVM yetkilileri… Açıklamalarınızı bekliyorum… Burada yazmaya hazırım…
18.00’den sonra size buraya araç çekme hakkı verildi mi verilmedi mi ? Bu yasal olmayan hakkı veren kim ?..
İsim verin yeter…
Çünkü böyle bir izni kimsenin vermeye hakkı yok, suç işleniyor…

***
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# var, ceza

29 Oca 2024 - 15:55 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Helal Olsun Abi - Helal olsun hakan abi.Gerçekten takdir ettim seni bu haberden dolayı.Devletin memurları yetkilileri görevini yapmadığı için böyle kendini kaf dağının üstünde gören cahil cühela kendini bişey sayıyor.Kendini devletin üstünde görüyor.Halkın içine inmeyen dolaşmayan devletin yetkililleri okusun bu haberleri.Halkın içinde olan ve halkın içinde dolaşan gazetecilik nasıl olur herkez görsün.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 16:34
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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