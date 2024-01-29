- Gündem

Kocaeli Ornitoloji Derneği'nden GÜZEL KAMPANYA!

Kocaeli Ornitoloji Derneği, SMA hastası çocuklar için yardım kampanyası düzenleyecek.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Ornitoloji Derneği'nden GÜZEL KAMPANYA! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Dernek Başkanı Burak Eseroğlu, "Kocaeli Ornitoloji Derneği olarak, SMA Hastası çocuklarımız için 2 Şubat Cumartesi akşamı derneğimizde yardım kampanyası planladık. Yardım kampanyası için tüm üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.
# Kocaeli, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, kocaeli gündem, Kocaeli haberleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli son dakika, kocaeli haber, kocaeli manset-haber, Başiskele, kocaeli gazeteleri, Darıca, KOCAELİ GAZETESİ, Kartepe, kocaeli flas haber, Gölcük, Gebze, son dakika haberleri, İzmit, kocaeli gazete haber, Çayırova, Körfez, Dilovası

29 Oca 2024 - 16:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.906.540 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL