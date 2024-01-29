Kocaeli Ornitoloji Derneği'nden GÜZEL KAMPANYA!

Dernek Başkanı Burak Eseroğlu, "Kocaeli Ornitoloji Derneği olarak, SMA Hastası çocuklarımız için 2 Şubat Cumartesi akşamı derneğimizde yardım kampanyası planladık. Yardım kampanyası için tüm üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.