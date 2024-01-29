Kocaeli Ornitoloji Derneği'nden GÜZEL KAMPANYA!

Dernek Başkanı Burak Eseroğlu, "Kocaeli Ornitoloji Derneği olarak, SMA Hastası çocuklarımız için 2 Şubat Cumartesi akşamı derneğimizde yardım kampanyası planladık. Yardım kampanyası için tüm üyelerimizden destek bekliyoruz." dedi.