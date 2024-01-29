AKP'li 12 belediyeden seçim öncesi işçilere ZAM!

Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere AKP'li 12 belediyede çalışan yaklaşık 15 bin işçiye yüzde 49.25 zam yapıldığını açıkladı.

"MEMUR, ASGARİ ÜCRETLİ NE ALIYORSA İŞÇİ KARDEŞLERİMİZDE ALACAK"

AKP İl Başkanı Şahin Talus, “Aslında bizim belediye başkanlarımızla rutin toplantımız ama siz tabii süreç heyecanlı olduğu için o bakımdan bizim genel bir toplantımızdı. Bugün birkaç konumuz vardı. Bu konulardan biri de maaş zamlarıydı. Belediyedeki maaş zamları Büyükşehir Belediye başkanımız belediye başkanlarımız da özellikle bu dönemdeki maaş zamlarını memur ve asgari ücrete yapılan yüzde 49.25 olarak tespit ettik. Gerek memurlarımız gerek asgari ücretle çalışan kardeşlerimiz ne alıyorsa işçi kardeşlerimiz de aynı zam oranını alacaktır."

“ADAYLARIMIZ AÇIKLANMAYACAK”

Tabi süreçle de ilgili yarın seçim beyannamemiz var. Seçim beyannamemiz Ankara'da biliyorsunuz cumhurbaşkanımız saat 12.30 da orada olacağız. 3 kademe il başkanı ve büyükşehir belediye başkanımızla orada olacağız yarın seçim beyannamesinde görünen o ki belediye başkan adaylarımız açıklanmayacak gibi duruyor. Bu hafta içinde inşallah Cumhurbaşkanımız genel bir değerlendirme yaptıktan sonra bize bilgi verecek. Bizde sizinle paylaşacağız ben teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"ZAMMIN AYNEN YANSITILMASI KARARINI ALDIK"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Az önce il başkanımız açıklama yaptı. Normalde sözleşmelerimiz enflasyon farkı artı 2 puan da refah payı şeklinde. Bu 38 ediyor ama asgari ücrete 49.25 zam gelmişti. Bu aradaki fark ne olacak şeklinde merak vardı. Zammın aynen yansıtılması kararını aldık” şeklinde konuştu.