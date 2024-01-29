BAŞKAN SÖĞÜT'TEN MUHTARLARA: "En büyük desteği sizlerden gördük"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, muhtarlarla Tütünçiftlik'te bulunan Nazende'de bir araya geldi. Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve muhtarların yer aldığı sohbet havasındaki buluşmada Başkan Söğüt, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi. Körfez'in dört bir noktasında eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, muhtarlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda projelere yön verdiklerini belirtti. Söğüt, "Her biriniz Körfez’in gelişmesine, büyümesine yardımcı oldunuz. Bizler, sizlerle birlikte Körfezimizi en güzel yerlere taşıdık. Bugün sadece 1,5 milyar TL kentin alt ve üstyapısına yapılan yatırımlar var. Altyapı çalışmaları sırasında sizler bize büyük destek verdiniz. Çok şükür de zorlu süreci birlikte atlattık. Bugün ışıl ışıl caddelere kavuştuk. Körfez’de insana dokunan eser ve hizmetleri hayata geçirirken, en büyük desteği sizlerden gördük. Vatandaşlarımız sahillerde konforlu vakit geçirsin diyerek Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Hereke ve Yarımca’ya muhteşem sahiller kazandırdık. Bunlarda sizlerin de emeği büyük" dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.