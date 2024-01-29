BTP Körfez ekibi ziyaretlerine devam ediyor

Ağrılılar Derneği Başkanı ve İş İnsanı Nurettin Kaplan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Viranşehirler Dernek Başkanı Çetin Zerenoğlu ise ziyaretinden dolayı başkan adayı Gülsüm Demir'e teşekkürlerini iletti.