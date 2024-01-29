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BTP Körfez ekibi ziyaretlerine devam ediyor

Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve ekibi  Ağrılar ve Viranşehirler derneklerini ziyarette bulundu

İREM GÜLER
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BTP Körfez ekibi ziyaretlerine devam ediyor mask
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Ağrılılar Derneği Başkanı ve İş İnsanı Nurettin Kaplan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Viranşehirler Dernek Başkanı Çetin Zerenoğlu ise ziyaretinden dolayı başkan adayı Gülsüm Demir'e teşekkürlerini iletti.

29 Oca 2024 - 16:47 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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