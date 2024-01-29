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Bağımsız Türkiye Partisi Gebze esnaf ziyareti

Bağımsız Türkiye Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk ve partililer esnafı ziyarette bulundu.

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Ziyarette yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Adayı Öztürk esnaftan olumlu yanıt aldı.

29 Oca 2024 - 16:49 - Siyaset

Mahreç  İrem Güler

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