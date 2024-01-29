BTP'li Muharrem Can gençlerle bir araya geldi

Gençliğin sorunlarını dinleyen başkan adayı Can, "Gençlerimiz eğitim alamıyor, eğitim alanlar ise yurt dışına gidiyor, hayallerini gerçekleştiremiyor, iş ve aş sahibi olamıyor. Dolayısıyla evlenmek isteyen gençlerimiz evlenemiyor. Bütün bunları Genel Başkanımız Hüseyin Baş ve Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Milli Ekonomi Modeli ve Dar Bölge yaygın kalkınma modeli ile çözeceğiz. Gençlerimizin desteğini alarak Kocaeli'imize çok büyük hizmetler yapacağız" dedi.
Gençlerin dikkatle dinlediği Muharrem Can'a tam desteklerini dile getiren gençler Muharrem Can`ı alkışlarıyla onure ettiler. Toplantıya Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Abdullah Erdem ve tüm partili gençler katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.