BTP'li Muharrem Can gençlerle bir araya geldi

Gençliğin sorunlarını dinleyen başkan adayı Can, "Gençlerimiz eğitim alamıyor, eğitim alanlar ise yurt dışına gidiyor, hayallerini gerçekleştiremiyor, iş ve aş sahibi olamıyor. Dolayısıyla evlenmek isteyen gençlerimiz evlenemiyor. Bütün bunları Genel Başkanımız Hüseyin Baş ve Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın Milli Ekonomi Modeli ve Dar Bölge yaygın kalkınma modeli ile çözeceğiz. Gençlerimizin desteğini alarak Kocaeli'imize çok büyük hizmetler yapacağız" dedi.

Gençlerin dikkatle dinlediği Muharrem Can'a tam desteklerini dile getiren gençler Muharrem Can`ı alkışlarıyla onure ettiler. Toplantıya Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Abdullah Erdem ve tüm partili gençler katıldı