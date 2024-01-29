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Efsane Gölcükspor, ilçenin evladı Uzuner ile tırmanıyor

BAL 2.Grup temsilcilerimizden Gölcükspor evinde Taçspor ile karşılaştı. İkinci yarının ilk maçına çıkan ekip, yeni teknik adamı Gölcük’ün çocuğu Ömer Faruk Uzuner ile tırmanışa geçti.

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Efsane Gölcükspor, ilçenin evladı Uzuner ile tırmanıyor mask
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2-0 KAZANDI

BAL 2.Grup temsilcilerimizden, Profesyonel liglerde en uzun süre mücadele veren 3.Lig takımı unvanını kaybeden amatör Gölcükspor, evinde Taçspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan Kırmızı Siyahlılar, gol perdesini Fatih Gümüşel ile açtı. Fatih, 25 metreden vurarak topu ağlara gönderdi. 29.dakikada ise bu kez sahneye Emre Okur çıkarak, aynı mesafeden golleri ikiledi. Maç bu skorla sona erdi.

PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Gebzespor

15

12

1

2

30

5

25

37

2.

Çorlu 1947

15

11

2

2

36

9

27

35

3.

Feriköy

15

10

2

3

31

13

18

32

4.

Diliskelesi

15

9

2

4

25

9

16

29

5.

İFA

15

7

5

3

22

16

6

26

6.

Taçspor

15

8

1

6

23

10

13

25

7.

Gölcükspor

15

7

3

5

22

19

3

24

8.

Kullar 1975

14

6

3

5

23

12

11

21

9.

Keşan Spor

15

5

5

5

24

15

9

20

10.

Kapaklıspor

15

6

1

8

26

34

-8

19

11.

Saray 1953

15

5

3

7

18

20

-2

18

12.

Yuvacıkspor

15

5

1

9

17

24

-7

16

13.

Uzunköprü

15

3

1

11

8

27

-19

10

14.

Lüleburgaz

15

1

2

12

7

52

-45

5

15.

Babaeskispor

15

1

0

14

6

53

-47

3

Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

4 Şubat Pazar 14.00

# Maç, Spor

29 Oca 2024 - 17:01 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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