Efsane Gölcükspor, ilçenin evladı Uzuner ile tırmanıyor

2-0 KAZANDI

BAL 2.Grup temsilcilerimizden, Profesyonel liglerde en uzun süre mücadele veren 3.Lig takımı unvanını kaybeden amatör Gölcükspor, evinde Taçspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan Kırmızı Siyahlılar, gol perdesini Fatih Gümüşel ile açtı. Fatih, 25 metreden vurarak topu ağlara gönderdi. 29.dakikada ise bu kez sahneye Emre Okur çıkarak, aynı mesafeden golleri ikiledi. Maç bu skorla sona erdi.

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. Gebzespor 15 12 1 2 30 5 25 37 2. Çorlu 1947 15 11 2 2 36 9 27 35 3. Feriköy 15 10 2 3 31 13 18 32 4. Diliskelesi 15 9 2 4 25 9 16 29 5. İFA 15 7 5 3 22 16 6 26 6. Taçspor 15 8 1 6 23 10 13 25 7. Gölcükspor 15 7 3 5 22 19 3 24 8. Kullar 1975 14 6 3 5 23 12 11 21 9. Keşan Spor 15 5 5 5 24 15 9 20 10. Kapaklıspor 15 6 1 8 26 34 -8 19 11. Saray 1953 15 5 3 7 18 20 -2 18 12. Yuvacıkspor 15 5 1 9 17 24 -7 16 13. Uzunköprü 15 3 1 11 8 27 -19 10 14. Lüleburgaz 15 1 2 12 7 52 -45 5 15. Babaeskispor 15 1 0 14 6 53 -47 3

Toplu sonuçlar:

Haftanın maçları:

4 Şubat Pazar 14.00