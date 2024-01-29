Efsane Gölcükspor, ilçenin evladı Uzuner ile tırmanıyor

2-0 KAZANDI
BAL 2.Grup temsilcilerimizden, Profesyonel liglerde en uzun süre mücadele veren 3.Lig takımı unvanını kaybeden amatör Gölcükspor, evinde Taçspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan Kırmızı Siyahlılar, gol perdesini Fatih Gümüşel ile açtı. Fatih, 25 metreden vurarak topu ağlara gönderdi. 29.dakikada ise bu kez sahneye Emre Okur çıkarak, aynı mesafeden golleri ikiledi. Maç bu skorla sona erdi.
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.
15
12
1
2
30
5
25
37
2.
15
11
2
2
36
9
27
35
3.
15
10
2
3
31
13
18
32
4.
15
9
2
4
25
9
16
29
5.
15
7
5
3
22
16
6
26
6.
15
8
1
6
23
10
13
25
7.
15
7
3
5
22
19
3
24
8.
14
6
3
5
23
12
11
21
9.
15
5
5
5
24
15
9
20
10.
15
6
1
8
26
34
-8
19
11.
15
5
3
7
18
20
-2
18
12.
15
5
1
9
17
24
-7
16
13.
15
3
1
11
8
27
-19
10
14.
15
1
2
12
7
52
-45
5
15.
15
1
0
14
6
53
-47
3
Toplu sonuçlar:
Haftanın maçları:
4 Şubat Pazar 14.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.