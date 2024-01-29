Altay, tekrar düşüşe geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da mali sorunlardan dolayı hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takımdan tecrübeli ve önemli oyuncuların ayrılmasından sonra teknik direktör Yusuf Şimşek de istifa edince siyah-beyazlılarda çöküş dönemi resmen başladı. Son olarak dün oynanan Kocaelispor müsabakasında rakibine yenilen Altay, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Böylece 11 puanı bulunan siyah-beyazlılar, düşme hattına adeta demir attı. İzmir ekibinin, tehlikeli bölgenin bir basamak üstünde yer alan Şanlıurfaspor’la arasında 8 puanlık fark bulunuyor.

Gençlerin mücadelesi alkış aldı

Altay’da, hafta içi yaşanan flaş ayrılıklar sonrasında Kocaelispor müsabakasına Mustafa Çalışkan, Mehmet Gündüz, Eren Erdoğan, Onur Efe, Murat Berkan ve Kuban Altunbudak gibi altyapı patentli 6 oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın ilerleyen dakikalarında da siyah-beyazlı ekipte Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Arda Gezer, Nurettin Küçükdeniz ve Ali Kızılkuyuile birlikte toplam 12 genç oyuncu forma şansı buldu. Altay taraftarı da, yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen mücadeleyi bırakmayan genç oyuncular başta olmak üzere tüm takımı maç sonunda tribüne çağırarak alkışlayıp, Göztepe derbisi öncesi siyah-beyazlı takıma moral depoladı.