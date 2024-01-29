29 Oca 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz

NURÇIN BUGÜN NE VAR? “ANTİDEPRESANLARDAN SONRA CİNSELLİK KAYBOLUYOR”

New York Times Gazetesi’nin bu başlıklı haberine göre (1) SSRI (Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörü) olarak bilinen ve çok yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların, cinsel yaşamı etkileyebilen bazı yan etkileri oluyor. Cinsel ilgiyi azaltmanın yanı sıra, SSRI ilaçlar cinsel olarak uyarılmayı, uyarılmayı sürdürmeyi ve orgazma ulaşmayı zorlaştırabilir.