29 Oca 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

NURÇIN BUGÜN NE VAR? “ANTİDEPRESANLARDAN SONRA CİNSELLİK KAYBOLUYOR”

New York Times Gazetesi’nin bu başlıklı haberine göre (1) SSRI (Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörü) olarak bilinen ve çok yaygın olarak kullanılan antidepresan ilaçların, cinsel yaşamı etkileyebilen bazı yan etkileri oluyor. Cinsel ilgiyi azaltmanın yanı sıra, SSRI ilaçlar cinsel olarak uyarılmayı, uyarılmayı sürdürmeyi ve orgazma ulaşmayı zorlaştırabilir.

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Harvard Üniversitesi’nden uzmanlar (2) bu konuda ilaç türünü değiştirmek, ilaç dozunu azaltmak, ilaca molalar vermek ve bir terapistten yardım almak gibi önerilerde bulunuyorlar.

SY notu: Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı bırakmayın. Bol bol kitap okuyun.

@nurcincaglar

@saglikliyasiyoruzcom

Kaynaklar:

(1) https://www.nytimes.com/2023/11/09/health/antidepressants-ssri-sexual-dysfunction.html

(2) https://www.health.harvard.edu/womens-health/when-an-ssri-medication-impacts-your-sex-life
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29 Oca 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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