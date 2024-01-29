CHP'den YSK'ya pusula itirazı

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.
Oy pusulasında AKP 1'inci sırada, CHP 18'inci sırada, MHP ise 31'inci sırada olacak.
CHP'DEN İTİRAZ BAŞVURUSU
CHP, oy pusulası kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.