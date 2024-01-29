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CHP'den YSK'ya pusula itirazı

CHP, AKP'nin birinci sırada çıktığı oy pusulası kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yaptı.

CHP'den YSK'ya pusula itirazı mask

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

Oy pusulasında AKP 1'inci sırada, CHP 18'inci sırada, MHP ise 31'inci sırada olacak.

CHP'DEN İTİRAZ BAŞVURUSU

CHP, oy pusulası kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.

Kaynak: sözcü
# chp, YSK, yüksek, AKP

29 Oca 2024 - 17:34 - Siyaset

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