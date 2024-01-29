KÖRFEZİM’DE BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONU

20-27 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ve Avrupa’nın en çok katılımlı organizasyonlarından olan Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası 10 Yaş Kızlar Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu olan Beren Çetin, büyük bir mutluluk ve gururla Kocaeli ‘ye döndü.

DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Ailesi ve eğitmenlerinin destekleri ile başarılarla dolu olan satranç sporu yolculuğunu Türkiye Şampiyonu olarak taçlandıran Beren Çetin, bu kategoride yapılacak olan Dünya Satranç Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyor.