İzmit Belediyesi yarıyıl tatilinde çocukları yalnız bırakmıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlıyor. Bu yarıyıl tatilinde de düzenlenen Çocuk Festivali yoğun ilgiyle sürüyor. Çocukların eğlenerek vakit geçirdiği seramik boyama atölyesi bugün Yahyakaptan Mahallesinde bulunan Mor Yerleşke’de devam etti.
KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER
Gerçekleşen atölye çalışması çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar keyifli zaman geçirirken, kendi elleriyle boyadıkları seramikleri evlerine götürmenin mutluluğunu yaşadılar. Veliler de bu güzel programı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.