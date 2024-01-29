Türkiye’de Türkler şirket kapatırken, Araplar şirket üstüne şirket kuruyor!

Devir tersine döndü…

Eski dönemlerde Türkler yabancı ülkelerde şirket kurduklarında övünç kaynağı olurken, şimdi yabancılar Türkiye’de şirket kuruyor.

Türkler şirket kapatırken, yabancılar şirket üstüne şirket kuruyor.

Edinilen bilgiye göre Körfez ve Ortadoğu’dan 13 ülkenin vatandaşları 2013 yılından bu yana Türkiye'de toplam 28 binden fazla şirket kurdu.

Avrupa sermayesinin Türkiye'de kurduğu şirket sayısı her geçen gün azalırken, Arap ülkelerinin açtığı şirket sayısında patlama yaşanıyor.

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SÖZCÜ'nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak 2013 – Aralık 2023 dönemini kapsayan 11 yıllık dönemde Türkiye'de 13 Arap ülkesinden yatırımcılar toplam 28 bin 41 şirket kurdu. Aynı dönemde Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İtalya'dan 6 bin 742 girişim yatırım için Türkiye'ye geldi.

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Yüzde 100 yabancı sermaye veya yerli şirketlerle ortak şekilde kuruluşları içeren verilere göre, 2013 yılında Körfez ve Ortadoğu sermayeli bin 76 şirket kurulurken, en yüksek sayı 4 bin 684 ile 2018 yılında görüldü.

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Geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısı ise bin 287'de kalırken bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı. Söz konusu veri son 10 yılın en düşük seviyesine de işaret ediyor. Oysa ki 2023 yılı Ortadoğu ülkeleriyle temasların ve ilişkilerin yoğunlaştığı ve karşılıklı çok sayıda ekonomik anlaşmanın imzalandığı bir yıldı.

SURİYELİLER İLK SIRADA

2013 yılından bu yana Türkiye'de 10 bin 93 şirket açan Suriyeliler bu alanda ilk sırada bulunuyor. 3 bin 264 şirketle Suudi Arabistan ikinci olurken, Irak 2 bin 924 şirketle üçüncü sırada yer alıyor. Son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik alanda yoğun işbirliğinin yapıldığı Katar'ın, Türkiye'de açtığı toplam şirket sayısı ise 702 olurken, son iki yıldır ilişkilerin sıkılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri son 11 yılda bin 513 şirket kurdu.

ALMANLAR AÇIK ARA ÖNDE

TOBB'un verileri, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelen yeni girişimlerdeki dramatik düşüşü de gözler önüne seriyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Türkiye'de açtığı şirket sayısı azaldı. Avrupa sermayeli şirketlerde Almanya ilk sırada yer alıyor. Ocak 2013 – Aralık 2023 döneminde Almanlar Türkiye'de 3 bin 234 şirket açılışında bulunurken, ikinci sırada 94 adet ile Hollanda var. Söz konusu dönemde İngilizler 967, Fransızlar 862, İtalyanlar 685 şirket kurdu.

İKİ YILDA 8 BİN 717...

Ekonomideki yıkımdan en fazla etkilenenlerden biri de mahalle bakkalları ve marketleri oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yapılan derlemeye göre, 2022 yılında 3 bin 518 bakkal kapanırken 2023'te bu sayı 5 bin 199'a çıktı. Yeni ekonomi modelinin uygulamaya konduğu 2022 yılından itibaren kapanan toplam bakkal sayısı 8 bin 717 oldu.

SON 10 YILDAKİ DURUM

TOBB’un verilerinden yapılan hesaplamaya göre, 2023 yılında bina inşaatı yapan toplam 6 bin 381 şirket kapısına kilit vurdu. Konut ve diğer binaların inşaatında faaliyet gösteren bu firmaların 4 bin 398'i şahıs, bin 687'si limited ve 296'sı anonim şirket olarak faaliyet gösteriyordu. Müteahhitler son bir yılda faaliyetini sonlandıran sektörler arasında ilk sırada yer alırken, verilerin yayınlanmaya başladığı Ocak 2010’dan Aralık 2023 geçen sürede kapanan inşaat şirketi sayısı ise 80 bin 780 oldu.”

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin verilerini yukarıda okudunuz.

2022 yılından itibaren kapanan toplam bakkal sayısı 8 bin 717’ye yükseldi…

Ocak 2010’dan Aralık 2023 geçen sürede kapanan inşaat şirketi sayısı ise 80 bin 780 oldu… Yani hem şirketler, hem de bakkallar kapanıyor.

Yukarıdaki haberin özeti şu; Türkiye’de Türkler şirket kapatırken, Araplar şirket üstüne şirket kuruyor!

Bu normal bir durum değil, bu hayra alamet değil.

2013’TEN BUGÜNE ARAP ÜLKELERİN TÜRKİYE’DE KURDUĞU ŞİRKET SAYISI

ÜLKE KURULAN ŞİRKET

BAE 1513

Fas 438

Irak 2924

Katar 702

Kuveyt 776

Libya 1492

Lübnan 1365

Mısır 2316

Suudi A. 3264

Tunus 432

Ürdün 2.139

Yemen 587

Suriye 10.093

TOPLAM 28.041