- Asayiş

İki genç feci şekilde can verdi

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
İki genç feci şekilde can verdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Eskişehir-Konya kara yolunda giden Ramazan Gürler (27) idaresindeki 11 ABH 915 plakalı otomobil, Sakaryabaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. 

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Gürler ile otomobilde bulunan Pınar Çağla Tuna (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
# sağlık, otomobil

29 Oca 2024 - 18:24 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.906.540 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL