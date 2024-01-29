Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özge Peker, Instagram hesabından eşi ile kendisini paylaştı.Kızlarının bale yarışmasına giden çift, kızlarına destek oldu. Özge Peker fotoğrafa “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.