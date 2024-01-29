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Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf

Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğraf paylaştı.

Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf mask
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özge Peker, Instagram hesabından eşi ile kendisini paylaştı.Kızlarının bale yarışmasına giden çift, kızlarına destek oldu. Özge Peker fotoğrafa “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.
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29 Oca 2024 - 19:21 - Yaşam

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