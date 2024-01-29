Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’in eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özge Peker, Instagram hesabından eşi ile kendisini paylaştı.Kızlarının bale yarışmasına giden çift, kızlarına destek oldu. Özge Peker fotoğrafa “Kızlarının gururla bekleyen anne- baba” notunu düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.