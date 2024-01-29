Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kar etkili olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de kar olacak mı? Kocaeli'de sıcaklık ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 6 derece olacak. Karla karışık yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.