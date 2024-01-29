Tecrübeli sporcu yürekleri ağızlara getirdi

Türkiye Basketbol Ligi 21. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Sigortam Net’i konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde bitime 1 dakika 40 saniye kala Kocaeli BŞB Kağıtspor oyuncusu Barboros Bozkurt pota altında sıçrayarak atış yaptığı pozisyonun ardından yerde kaldı. Can havliyle bağırarak yardım isteyen ve sol ayak bileğini işaret eden sporcuya ilk müdahaleyi sağlık ekibi yaptı. Yanına ilk koşan takım arkadaşı Mert Ulutaş ve rakip oyuncu Koray Uzunhasan oldu. Ardından diğer takım arkadaşları, rakip oyuncular ve teknik ekipler de yanına koşarak Barboros’u sakinleştirmeye çalıştı. Deneyimli basketbolcu tribünlerden gelen alkışlar arasında önce sedyeyle ambulansa taşındı, ardından hastaneye kaldırıldı. Dakikalar sonra sporcunun sahadan çıkarılmasının ardından kalan dakikalarda iki takım oyuncuları da süre geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.