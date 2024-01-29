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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 57 - Sigortam Net: 81

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, konuk ettiği Sigortam Net’e 81-57 mağlup oldu.

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 57 - Sigortam Net: 81 mask
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Salon: Kocaeli  Atatürk
Hakemler: Ozan Gönen, Münevver Özemre, Hüseyin Çamcı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik, Ja Cori Payne 19, Keith Martin Stone 16, Kevin Kaspar 2, Barboros Bozkurt, Hakan Şanlı 3, Elber Mirza Sucu, Berke Baran Akçam, Mert Ulutaş 8, Eren Beyaz 9, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Sigortam Net: James Florence 11, Engin Kalkan 7, Emir Adıgüzel, Serkan Menteşe 6, Berkay Bayar 11, Abdoulaye Gueye 17, Doğukan Şanlı 9, Cihat Mertali Dalgalı 6, Koray Uzunhasan 8, Yiğit Baran Sarıkaya, Erdem İlter 6
Başantrenör: Ceyhun Cabadak

1.Periyot: 20-15 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
İlk yarı: 36-36 (Beraberlik)
3.Periyot: 44-63 (Sigortam Net lehine)
# Atatürk

29 Oca 2024 - 20:58 - Spor

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