- Spor

Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sakatlığını atlatmasının ardından Real Madrid formasıyla süre almaya başlayan Arda Güler, antrenmanda harika bir gole imza attı. 

Real Madrid resmi sosyal medya hesabı Arda'nın şık golünü paylaşırken , yapılan paylaşıma Türkçe şekilde, "Harika gol!" yazıldı. 
# medya

29 Oca 2024 - 21:31 - Spor

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