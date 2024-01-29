Saadet İzmit’e Aday Adayı Ayhan Altıntaş!

İzmitli İş İnsanlarından Ayhan Altıntaş İzmit Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi.

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

Ailesi Trabzon Of İlçesinden İzmit Yenidoğan Mahallesine 1950’li yıllarda yerleşen Altıntaş, Seka Emeklisi olan Sabri Bey’in 9 evladından en küçüğü olarak 1973 yılında İzmit Yenidoğan Mahallesinde dünyaya geldi. İlkokul,ortaokul ve önlisans eğitimini İzmit’te tamamladı.

Refah Partisi zamanlarında siyasete ilgisinden dolayı küçük yaşlarda partinin mahalle teşkilatlarıyla tanıştı. Ardından gençlik kollarında ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Saraybahçe Kurucu Belde Başkanlığı, Belediye Meclis Üyesi adaylığı, Milletvekilliği adaylığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Uzun bir süredir Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Partisinin Genel Merkez Büyük Kongre Delegesidir.

Altıntaş, Bekirpaşa Belde Belediyesi kuruluş aşamasında çeşitli görevlerde bulunmuş, 1997 yılında kendi isteğiyle istifa etmiştir. İstifa ettikten sonra kendisine ait inşaat şirketi kurarak iş hayatına devam etmiştir. Bir dönem İzmit’te restoran işleri ile de uğraşan Altıntaş, İzmit’te birçok STK’nın yöneticiliğini yapmıştır.