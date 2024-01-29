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Ceset çalıp satan suç örgütü çökertildi

İspanya'nın Valensiya kentinde, sahte evraklarla hastanelerden kimsesizlerin cesetlerini çalarak tıp fakültelerine satan bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Ceset çalıp satan suç örgütü çökertildi mask

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, İspanya Ulusal Polisi'nin kentte yürüttüğü operasyonda, ceset çalıp satmak suçundan yaşları 41-74 arasında değişen 4 erkek İspanyol vatandaşının yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, suç örgütünün, hastanelerde veya yaşlı bakım evlerinde vefat eden kimsesizlere ait cesetleri sahte evrak düzenleyerek teslim aldıkları ve kadavra olarak kullanılmak üzere tıp fakültelerine sattıkları belirtildi.

İspanyol polisi, soruşturmanın, 2023 yılı başında ölen bir kişinin cesedinin bir cenazeevi tarafından Valensiya'daki hastanenin morgundan düzensiz şekilde kaldırılması ve hastane kayıt defteri ile nüfus müdürlüğüne sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığının fark edilmesi üzerine başlattığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu suç örgütünün kimsesiz olan, yaşlı veya hayati riski bulunan kişileri takibe aldığı, ölümlerinin ardından sahte evraklarla cesetleri alarak 1200 Euro karşılığında tıp fakültelerine sattığı kaydedildi.
# ifade, euro, vefat

29 Oca 2024 - 22:54 - Asayiş

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