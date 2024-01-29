ERDOĞAN BÜYÜKAKIN'I KONUŞMASI SIRASINDA ARADI...

Az önce sona eren KASKF'nin 38. Kuruluş Yıldönümü kutlaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gecede konuşma yapan Tahir Büyükakın, bir anda konuşmasını telaşla kesti ve herkes şok oldu... Sahneye sırtını dönen Büyükakın, pankartın yanında ayakta konuşmaya başladı. Salonu ise merak aldı. Büyükakın sonra sahne arkasına geçti ve kuliste bir süre bekledi... Yeniden salona dönen Büyükakın, konuşmasını tamamlamadan önce "Sayın Cumhurbaşkanım aradı" dedi. Mesela belli oldu. AK Parti adaylarının belirlenmesine dakikalar kala yapılan görüşme sonrasında herhangi bilgi sızdırılmadı...