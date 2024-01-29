ERDOĞAN BÜYÜKAKIN'I KONUŞMASI SIRASINDA ARADI...

Az önce sona eren KASKF'nin 38. Kuruluş Yıldönümü kutlaması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gecede konuşma yapan Tahir Büyükakın, bir anda konuşmasını telaşla kesti ve herkes şok oldu... Sahneye sırtını dönen Büyükakın, pankartın yanında ayakta konuşmaya başladı. Salonu ise merak aldı. Büyükakın sonra sahne arkasına geçti ve kuliste bir süre bekledi... Yeniden salona dönen Büyükakın, konuşmasını tamamlamadan önce "Sayın Cumhurbaşkanım aradı" dedi. Mesela belli oldu. AK Parti adaylarının belirlenmesine dakikalar kala yapılan görüşme sonrasında herhangi bilgi sızdırılmadı...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.