Büyükakın: "Tamam söz 8 numara alacağız"

Az önce sona eren KASKF gecesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın müjdeyi verdi. "Herkes istiyor, ve söz veriyorum. 8 Numarayı alacağız." deyince Antikkapı'da yer gök inledi. Ancak Büyükakın bu suyla değirmenin dönmez hale geleceğini söyleyerek, "Çevre kulüplerin de ihtiyaçları var" dedi. 8 numaranın Hakan Mert Yandaş olduğu iddiası salonda bir anda yayıldı.