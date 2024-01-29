29 Oca 2024 - 23:11- Spor G:

Büyükakın: "Tamam söz 8 numara alacağız"

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Büyükakın: "Tamam söz 8 numara alacağız" mask

Az önce sona eren KASKF gecesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın müjdeyi verdi. "Herkes istiyor, ve söz veriyorum. 8 Numarayı alacağız." deyince Antikkapı'da yer gök inledi. Ancak Büyükakın bu suyla değirmenin dönmez hale geleceğini söyleyerek, "Çevre kulüplerin de ihtiyaçları var" dedi. 8 numaranın Hakan Mert Yandaş olduğu iddiası salonda bir anda yayıldı.
# var, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

29 Oca 2024 - 23:11 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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