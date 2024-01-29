- Asayiş

Şanlıurfa'da çatışma: 5 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa'da çatışma: 5 ağır yaralı mask

Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

Olayda, Ö.K. (43), F.K. (31), M.K. (21), Ç.Y. (30) ve G.K. (19) yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

YARALILARIN DURUMU AĞIR

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
# acil, sağlık

29 Oca 2024 - 23:33 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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