Şanlıurfa'da çatışma: 5 ağır yaralı

Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, Ö.K. (43), F.K. (31), M.K. (21), Ç.Y. (30) ve G.K. (19) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.