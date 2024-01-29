4 ilçede elektrik kesintisi!

|56084
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM
|ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇIÇEGI, PIKNIK, PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK SK., SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|30.01. 2024
|09:30
|13:30
|56085
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK
|BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK
|30.01.2024
|09:00
|17:00
|56136
|KOCAELİ
|İZMİT
|CEDİT, KÖRFEZ, M. ALİPAŞA
|ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK.
|30.01.2024
|09:00
|13:00
|56201
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN
|1044/1., 1046/2. SK., 1052/1. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1167/2., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HÜKÜMET CD., KAVAK CD., KISLA, KIŞLA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.
|30.01.2024
|08:30
|13:00
|56282
|KOCAELİ
|KARTEPE
|UZUNTARLA
|302. SK., 319. SK., 323. SK., 328. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333. SK., 345. SK, 346. SK, 347. SK, 348. SK
|30.01.2024
|11:00
|17:00
|56283
|KOCAELİ
|KARTEPE
|HAVLUBURUN, UZUNTARLA
|326. SK., 342., 342. SK., 349. SK, REIS, SULTAN BEYAZIT, SULTAN BEYAZIT CD, SULTAN BEYAZIT CD.
|30.01.2024
|11:00
|17:00
- Gündem
4 ilçede elektrik kesintisi!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
29 Oca 2024 - 23:39 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.