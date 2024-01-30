Türkiye’ye ambargo kalktı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayi firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamada, sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir" ifadesi kullanıldı.



Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.



Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

Karar, Türkiye’nin İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin olarak verilen onayın kısa bir süre ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye’ye yönelik ambargo kararı almıştı.

Ottowa, ambargoyu Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığını ileri sürerek Ekim 2020’de koymuştu.

Bu ambargo kararı nedeniyle ürünlerinin tek kullanıcısı Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) olan Telemus Systems şirketi 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için batmıştı.

Ottowa yönetimi, ilk ambargosunu, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye yönelik askeri harekatına yanıt olarak başlatmış ancak taraflar arasındaki üst düzey görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından geri adım atmıştı.