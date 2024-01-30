30 Oca 2024 - 00:26- Spor G:

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Anadolu Ajansı
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Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm mask

Haftanın kapanış maçında Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 20. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 7 puan önünde giren Eyüpspor, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Göztepe ise deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalarak 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Manisa FK-Erzurumspor FK: 0-2

Ahlatcı Çorum FK-Göztepe: 1-1

Eyüpspor-Tuzlaspor: 4-0

Bodrum FK-Gençlerbirliği: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor: 6-0

Ümraniyespor-Sakaryaspor: 1-1

Altay- Kocaelispor: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor: 0-1

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR20160453173648
2.GÖZTEPE20123533151839
3.KOCAELİSPOR20123534231139
4.BODRUM FK20105528141435
5.AHLATCI ÇORUM FK20104636201634
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR2096530171333
7.SAKARYASPOR209653124733
8.GENÇLERBİRLİĞİ208752322131
9.BOLUSPOR208571721-429
10.ÜMRANİYESPOR206682227-524
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ205872322123
12.ERZURUMSPOR FK206862020023
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ206591826-823
14.ADANASPOR2062121832-1420
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR204791525-1019
16.TUZLASPOR2054111935-1619
17.ALTAY2042141140-2911
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2023151142-316

Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

- 21. hafta programı

2 Şubat Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor ( Yeni Sakarya Atatürk)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

13.30 Ümraniyespor-Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Tuzlaspor-Manisa FK (Eyüp)

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)

19.00 Bitexen Giresunspor-Eyüpspor (Çotanak Spor Kompleksi)

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30 Oca 2024 - 00:26 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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