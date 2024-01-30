Elon Musk insan beynine mikroçip yerleştirdi

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı. Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.

TELEPATİ İSMİNİ KOYDU

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti. İlk Neuralink ürünü: Telepati Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

HAWKİNG ÖRNEĞİ

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.



MAYMUN VE DOMUZDA DENENDİ

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı. Daha önce maymun ve domuzlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti. Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

NEURALİNK NEDİR?

İnsan beyninin içine yerleştirilecek olan çiplerle Musk, Alzheimer, demans ve parkinson gibi hastalıkların tedavi edilebileceğini savunuyor. Domuz deneylerinden pozitif sonuçlar alındığı belirtiliyor.

2016 yılında Musk tarafından kurulan şirket insanın beyninin içine yerleştirilebilecek kablosuz mikro bilgisayar ara yüzleri ile insan beyni hakkında veri toplamaya çalışıyor. Şirketin ve patronunun asıl iddiası ise insan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkların iyileştirebilecek olması.