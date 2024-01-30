- Eğitim

İmam hatipe 2 milyar, fen lisesine 750 milyon

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılında imam hatip liseleri inşaatı için kesenin ağzını açtı. İmam hatipler için 2 milyar TL, fen liselerinin inşaatına ise 750 milyon TL ödenek ayırdı.

İmam hatipe 2 milyar, fen lisesine 750 milyon mask

İktidar, bu yıl imam hatip liselerinin yatırımına 2 milyar liralık ilave kaynak ayırdı. Buna karşılık son dönemde kenara itilen fen liselerinin yapımına ayrılan kaynak ise imam hatipin yarısı kadar bile değil. 2024 yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, imam hatip liseleri için ayrılan 2 milyar liralık kaynakla yapımına ilk olarak 2013’ta başlanan 36 farklı ilde yapımı devam eden bin 89 derslikli lisenin inşaatı hızlandırılacak. O tarihten bu yana imam hatip liselerinin inşaatlarına devlet bütçesinden 862 milyon 467 bin lira para harcandı. 36 ilde inşaatı devam eden okul ve pansiyonlar için 2026 sonuna kadar bugünkü parasal değerlerle en az 4.7 milyar liralık harcama yapılması öngörülüyor.

FEN LİSELERİ ÜVEY EVLAT

Milli Eğitim Bakanlığı fen liselerinin inşaatına ise sınırlı kaynak gönderecek. Yatırım Programına göre, 2016 yılından bu yana 13 ilde yapımı devam eden 256 derslikli fen liselerinin inşaatlarıyla bin 400 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 3 adet spor salonu ve 1 adet konferans salonu için bu yıl bütçeden 750 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

Kaynak: sözcü

# İmam Hatip, fen lisesi, 2024, Spor, eğitim, yatırım

30 Oca 2024 - 08:38 - Eğitim

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Yorumlar

(3)
03

Dr Ersoy Kandemir - İyi ki Fen Liselerine giderlerse gitsinler filan diyen yok!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 09:37
02

Meto - Aman ha bu ülke teknolojide bilimde ilerler de millet akıllanır medeniyet li olur

Bunlara koyun Kazım din ile kandırıp şükretmeleri için

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 30 Ocak 09:24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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