İmam hatipe 2 milyar, fen lisesine 750 milyon

İktidar, bu yıl imam hatip liselerinin yatırımına 2 milyar liralık ilave kaynak ayırdı. Buna karşılık son dönemde kenara itilen fen liselerinin yapımına ayrılan kaynak ise imam hatipin yarısı kadar bile değil. 2024 yılı Yatırım Programı’nda yer alan bilgilere göre, imam hatip liseleri için ayrılan 2 milyar liralık kaynakla yapımına ilk olarak 2013’ta başlanan 36 farklı ilde yapımı devam eden bin 89 derslikli lisenin inşaatı hızlandırılacak. O tarihten bu yana imam hatip liselerinin inşaatlarına devlet bütçesinden 862 milyon 467 bin lira para harcandı. 36 ilde inşaatı devam eden okul ve pansiyonlar için 2026 sonuna kadar bugünkü parasal değerlerle en az 4.7 milyar liralık harcama yapılması öngörülüyor.
FEN LİSELERİ ÜVEY EVLAT
Milli Eğitim Bakanlığı fen liselerinin inşaatına ise sınırlı kaynak gönderecek. Yatırım Programına göre, 2016 yılından bu yana 13 ilde yapımı devam eden 256 derslikli fen liselerinin inşaatlarıyla bin 400 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, 3 adet spor salonu ve 1 adet konferans salonu için bu yıl bütçeden 750 milyon liralık ödenek tahsis edildi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Dr Ersoy Kandemir - İyi ki Fen Liselerine giderlerse gitsinler filan diyen yok!
Meto - Aman ha bu ülke teknolojide bilimde ilerler de millet akıllanır medeniyet li olur
Bunlara koyun Kazım din ile kandırıp şükretmeleri için
Eses41 - Allah’ından bulsunlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.