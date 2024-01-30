Eski Dostlar’dan Kocaelispor’un altyapı projesine destek

Eski Dostlar, 2024 yılının ilk toplantısını Mustafa Güner’in ev sahipliğinde 389’ncu toplantısını İzmit Marina’da bulunan Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda gerçekleşti. Denizin üstünde teknede balık yemenin mutluluğunu yaşayan grup üyeleri, şarkılar ile türküler söylendi, şiirler okudu ve bol bol sohbet edip özlem giderdi.

TOPLANTIYA KATILAN ESKİ DOSTLAR

Rahmetli Fikret Balcı, Emin Saka ve Mustafa Ersoy tarafından 1966 yılında kurulan “Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubu”nun bu birlikteliğine Mustafa Güner ev sahipliği yaptı. Yemeğe Kocaelispor’un önceki dönem başkanlarından İbrahim Saral, Durmuş Ali Yalnız, Rahmi Tüfekçi, Reha Yıldırım, Ahsen Okyar, İshak Aktaş, Mehmet Akif Şen, Kamuran Öner, Halim Dedeoğlu, Rıdvan Tokgöz, Tayfun Ersöz, Erdinç Özden, Mustafa Yaman, Yasin Şengel, Birol Öztürk, Orhan Balcı, Tahir Ersöz, Yakup Kalmuk, Tuncay Aşkın, İbrahim Kolay, Sami Zobooğlu, Şenol Mandacı, Kamil Yıldız, Mehmet Çınar, Mustafa Elbi, Tamer Tüfekçi, Özkan Demirer, Elazığ’dan gelen Necdet Sezgenç ve misafirler katıldı.

SARAL-KIRGIZ BİRLİKTELİĞİ

Zorlu bir dönemde Kocaelispor kulübü başkanlığı yapan İbrahim Saral, yönetim kurulunu oluştururken o dönemde TFF yönetim kurulu üyeliği yapan Rafet Kırgız’a teklif götürdüm. Olumlu karşıladı ve iki yerden izin alırsam evet derim dedi. Birincisi ailesiydi ikincisi ise TFF Başkanı Haluk Ulusoy’du. Ailesinden izin aldıktan sonra akrabam olan TFF Başkanı Haluk Ulusoy’a birlikte gittik ve izin aldık. Kocaelispor’da birlikte zorlu süreçte görev yaptık ifadesini kullandı.

RAFET KIRGIZ’DAN ALTYAPI PROJESİ

Başarılı üretken bir esnaflık, çok zor bir seçimi kazanarak KASKF Başkanlığı, İzmit Belediyesi Meclis üyeliği, Kocaelispor yönetim kurulu üyeliği, TFF yönetim kurulu üyeliği, Mahkemenin atamasıyla Kocaelispor’da kayyum yönetiminin başkanlığını ve günümüzde Kocaelispor’da altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Rafet Kırgız yürüttüğü projeyle ilgili toplantıya katılanlara bilgi aktardı.

Kırgız, “Göreve geldikten sonra yönetimin dışında birlikte çalışacağım arkadaşlarımı belirledim. Daha sonra yeşil siyahlı formayı giymiş antrenörlük yapan arkadaşlardan teknik kadromuzu belirleyip çalışmalara başladık. İzmit sahilinde Vinsan Bölgesi’ne yönelik altyapımızın kullanacağı tesisler için proje hazırladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sunduk. Sahili spor tesislerine ayırdık diyerek projemize destek verdi. Genel sekreter Balamir Gündoğdu ekibiyle gelip projemizi yerinde gördü ve çalışmalar başladı hızla ilerliyor. Kocaelispor’un kurtuluşu olan bu projeyi hayata geçirmeye kararlıyız” dedi.

KIRGIZ, “KOCAELİSPOR’A HİZMET EDENLERİ UNUTMADIK”

Kocaelispor’da altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Rafet Kırgız, okulların yarı yıl tatile girdiği dönemi fırsat bilerek, geçmişte gerek yeşil siyahlı formayı giyerek gerekse emek sarfederek hizmet eden ve aramızdan ayrılanları unutmadık. Futbol Akademimiz ile ilimizden ve il dışından gelen takımların katılımıyla Müjdat Afşin-Nezih Gündem, Hayri Kara-Kamuran Akşar ve Özer Gülay-Hacı Mikro adına turnuva düzenledik. Katılan tüm takımların futbolcularına madalya ve Yaşar Can’ın katkılarıyla pişmaniye ile hediyeler verdik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

PROJE BEĞENİLDİ VE DESTEK VERİLDİ

Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Rafet Kırgız’ın görsellerle desteklediği altyapı projeleri toplantıya katılan “Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubu”nun üyeleri tarafından taktirle izlendi. Beğenilen projenin hayata geçmesi için de gerekli katkının verileceği ifade edildi.

ŞARKILAR, TÜRKÜLER VE ŞİİRLER

2024 yılının ilk toplantısını Orhan Balcı sunup yönetti. Hep birlikte söylenen “Eski Dostlar” şarkısı sonrasında grup üyelerinin birlikte söylediği şarkılar ve türkülerin ardından Tahir Ersöz’ün söylediği “Haydar Haydar” şarkısı toplantıya damga vurdu.

Durmuş Ali Yalnız’ın seslendirdiği şiirler ise beğeniyle dinlendi.

390. TOPLANTIDA KURULUŞ KUTLANACAK

Toplantı sonunda 389’uncu toplantının ev sahibi Mustafa Güner listeyi,

390’ıncı toplantıyı yapmak üzere grubun yürütmesini üstlenen komisyona teslim etti. 23 Şubat’ta yapılacak 390’ıncı toplantı aynı zamanda 58’inci kuruluş yıldönümü olacak. Bu nedenle toplantıyı Orhan Balcı, Birol Öztürk, Mehmet Akif Şen, Yasin Şengel, Yakup Kalmuk, Mustafa Elbi ve Tamer Tüfekçi’den oluşan komisyon düzenleyecek.