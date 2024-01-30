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KARTEPELİ ÇOCUKLARA YARIYIL EĞLENCESİ  

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yarıyıl Şenliği”nde minikler gönüllerince eğlendiler. Yarıyıl Şenliği 02 Şubat Cuma ve 03 Şubat Cumartesi 2024 tarihinde de devam edecek.    

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KARTEPELİ ÇOCUKLARA YARIYIL EĞLENCESİ   mask
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2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde Kartepe Belediyesi tarafından “Yarıyıl Şenliği” düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde Kartepeli minikler ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle mest oldular. 

YETENEKLERİNİ GÖSTERDİLER

Yarıyıl Şenliği’nde Kartepeli minikler Ahşap Obje Boyama, Teraryum ve Telefon Aksesuarı Tasarlama, Mandala, Yüz ve Tuval Boyama, Sosis Balon atölyelerinde yeteneklerini gösterdiler.

TİYATRO GÖSTERİLERİ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yarıyıl Şenlikleri’nde Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kurbağa Prens” ve “Ceviz Adam Müzikali” ile çocuklar doyasıya eğlendiler.  

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediyesi “Yarıyıl Şenlikleri”ne devam ediyor. 02 Şubat Cuma ve 03 Şubat Cumartesi tarihlerinde de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yaramaz Kediler” ve “Dedektif Böcekler” tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölyelerden çömlek yapımı, bez çanta tasarlama, makrome anahtarlık, mandala ve yüz boyama, sosis balon, çini kase boyama da minikler yeteneklerini gösterecekler.
# 2024, Kartepe, eğitim, çocuk

30 Oca 2024 - 09:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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