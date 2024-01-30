KARTEPELİ ÇOCUKLARA YARIYIL EĞLENCESİ  

2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde Kartepe Belediyesi tarafından “Yarıyıl Şenliği” düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde Kartepeli minikler ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle mest oldular.
YETENEKLERİNİ GÖSTERDİLER
Yarıyıl Şenliği’nde Kartepeli minikler Ahşap Obje Boyama, Teraryum ve Telefon Aksesuarı Tasarlama, Mandala, Yüz ve Tuval Boyama, Sosis Balon atölyelerinde yeteneklerini gösterdiler.
TİYATRO GÖSTERİLERİ
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yarıyıl Şenlikleri’nde Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kurbağa Prens” ve “Ceviz Adam Müzikali” ile çocuklar doyasıya eğlendiler.
ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR
Kartepe Belediyesi “Yarıyıl Şenlikleri”ne devam ediyor. 02 Şubat Cuma ve 03 Şubat Cumartesi tarihlerinde de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yaramaz Kediler” ve “Dedektif Böcekler” tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölyelerden çömlek yapımı, bez çanta tasarlama, makrome anahtarlık, mandala ve yüz boyama, sosis balon, çini kase boyama da minikler yeteneklerini gösterecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.