Akaryakıta bir dev zam daha

Asgari ücret ve emekliye yapılacak zam belli olur olmaz 2023'ün son gününden itibaren A'dan Z'ye her şeye zam gelmeye başladı. Bunlardan birincisi de sürekli göz önünde olan akaryakıt oldu.
Daha bugün motorine gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından bir zammın da benzine geleceği ortaya çıktı.
YARIN BENZİNE 1 LİRA 80 KURUŞ ZAM GELİYOR
31 Ocak Çarşamba günü saatler 00:00'ı gösterdiğinde benzine 1 lira 80 kuruşluk bir zam daha yansıyacak.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken zamlar gelmeye ve verilen zamlar erimeye devam ediyor.
SEÇİMDEN ÖNCE NE KADARDI?
Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruş, motorinin litresi ise 18 lira 59 kuruştan satılmaktaydı.
Şu anda ise İstanbul'da benzin 38 lira 38 kuruş, motorin ise 41 lira 62 kuruştan satılıyor. LPG'ye ise şu an için zam gelip gelmeyeceği bilinmiyor.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ger 14 - BUNLAR İYİ GUNLER.NİSANİN İLK HAFTASİ BAKİN NELER OLACAK.!!!!
Ali - daha maaşlara zamları alamadık biraz bekleseydiniz keşke
Dede - oohhhhhhh
sefer gölcüklü - yapmazsanız darılırım
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.