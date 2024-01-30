Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı olacak mı?

KOCAELİ KAR YAĞIŞI

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Ocak Salı günü Kocaeli'de kar yağışı olacak mı? Kar yağacak mı? Hava sıcaklığı ne kadar düşecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olacak. İşte güncel hava durumu: