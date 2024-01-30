Kartepe'de kar kalınlığı bir metreye yaklaştı!

Kocaeli’de son günlerde havaların soğuması ve yağışlar olmasıyla birlikte Kartepe’de kar yağışı etkili oldu. Kartepe’yi beyaza bürüyen kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Öte yandan birkaç gündür Kartepe’ye yağan kar, kar kalınlığına olumlu yönde etki etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan verilere göre bugün itibariyle Kartepe’de kar kalınlığı 91 santimetre olarak ölçüldü.