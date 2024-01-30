Kocaeli’de son günlerde havaların soğuması ve yağışlar olmasıyla birlikte Kartepe’de kar yağışı etkili oldu. Kartepe’yi beyaza bürüyen kar yağışı, güzel manzaralar oluşturdu. Öte yandan birkaç gündür Kartepe’ye yağan kar, kar kalınlığına olumlu yönde etki etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan verilere göre bugün itibariyle Kartepe’de kar kalınlığı 91 santimetre olarak ölçüldü.
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Kartepe'de kar kalınlığı bir metreye yaklaştı!
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonucu Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 91 santimetre olarak kayıtlara geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.