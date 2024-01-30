2014 model Ford Transit icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1534 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 550.000,00 1 Taşıt 07GAP42 Plakalı , 2014 Model , FORD Marka , TRANSİT FAC6 Tipli, ET07493 Motor No'lu, NM0XXXTTGXET07493 Şasi No'lu , Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:27 Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/ 2024 - 14:27---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:27

25/01/2024 (İİK m.114/4)