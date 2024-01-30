Kocaelispor mağlubiyetinin ardından... İşte Altay’ın bu sezonki 5. teknik direktörü...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer’le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biçer, Altay’ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.
Ligde küme düşme hattında bulunan ve sıkıntılı günler yaşayan Altay, Yusuf Şimşek’ten boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer’in getirdi.
Cüneyt Biçer'in yıllar öncede Altay'ı desteklediği paylaşımlarıda gün yüzüne çıktı. Biçer'in "Güvenin Altay'ın çocuklarına, onların ruhunda şampiyonluk var" dediği görüldü.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Sn. Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.