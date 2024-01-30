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Kocaelispor mağlubiyetinin ardından... İşte Altay’ın bu sezonki 5. teknik direktörü...

Ligde küme düşme hattında bulunan Altay, bu sezon 5. kez teknik adamını değiştirdi. Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktör koltuğuna Cüneyt Biçer getirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor mağlubiyetinin ardından... İşte Altay’ın bu sezonki 5. teknik direktörü... mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer’le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Biçer, Altay’ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu.

Ligde küme düşme hattında bulunan ve sıkıntılı günler yaşayan Altay, Yusuf Şimşek’ten boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer’in getirdi.

Cüneyt Biçer'in yıllar öncede Altay'ı desteklediği paylaşımlarıda gün yüzüne çıktı. Biçer'in "Güvenin Altay'ın çocuklarına, onların ruhunda şampiyonluk var" dediği görüldü.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Sn. Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Sn. Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
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30 Oca 2024 - 10:00 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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