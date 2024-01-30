Hangi burçlar arasındaki cinsel çekim daha fazla?

Astrolojik olarak bazı burçlar bazı burçları cinsel anlamda mıknatıs gibi çeker. Tutkulu yıldızların bir araya geldiği ve birbirleri ile uyumu yakaladıkları burçlar ortaya çıktı. İşte hangi burcun hangi burçla uyumlu olduğunun listesi...

1- KOÇ VE ASLAN

İki burç arasında tanımlanamayan bir elektrik hissi bulunur. İkisi de ateş elementine sahiptir ve yatakta birlikteyken oldukça tutkuludurlar.

İlişkileri çok iddialıdır. İki burcun da ateş burcu olması sebebi ile cinsellikte uyumları diğer burçlardan çok ötededir.

2- BOĞA VE AKREP

Tutkulu, sabırlı ve duygusal yapılarıyla bilinen bu iki hırçın burç birbirlerinin ihtiyaçlarını anlama ve karşılıklı zevk alanlarını keşfetme konusunda ustadır.

3- YENGEÇ VE BALIK

Duygusal anlamda aradıklarını birbirinde bulan bu iki su burcu romantik ve şefkatli bir cinsel uyum sağlamıştır.

İkisi de birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını anlayarak karşılıklı olarak güvenli bir ortam yaratmaktadır. İkisi de hassas ve romantik olduğu için cinselliğe de öyle bakarlar.

4- ASLAN VE TERAZİ

Aslan ve Terazi burçları arasındaki cinsel uyum, cömertlik ve zarafet üzerine kurulmaktadır.

İkisi de estetikten hoşlanır ve romantik anlar yaratmaktan zevk alır, dolayısıyla da olağan dışı bir cinsel çekim vardır

Kaynak: yeniçağ