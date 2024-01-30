İYİ Parti'de toplu istifa!

Uşak’ta İYİ Parti’den istifa eden yaklaşık 250 kişi, düzenlenen törenle CHP’ye katıldı. Törende sembolik olarak İYİ Parti Belediye Meclisi Adayı Dr. Mehmet Akif Şanlı, İyi Parti Uşak Milletvekili Adayı Tolga Pirinçci, İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Evren Duygu’ya CHP rozetleri takıldı.
CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, “31 Mart’ta bu önemli sınavdan başarıyla çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.