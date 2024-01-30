30 Oca 2024 - 10:06 - Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa!

Yerel seçimler ile ilgili son viraja girildi. Partilerde istifalar devam ediyor. Yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla hızlanan İYİ Parti'den bir toplu istifa daha geldi. 250 kişi istifa ederek CHP'ye geçti.