- Siyaset

İYİ Parti'de toplu istifa!

Yerel seçimler ile ilgili son viraja girildi. Partilerde istifalar devam ediyor. Yerel seçimlere ittifaksız girme kararıyla hızlanan İYİ Parti'den bir toplu istifa daha geldi. 250 kişi istifa ederek CHP'ye geçti.

İYİ Parti'de toplu istifa! mask

Uşak’ta İYİ Parti’den istifa eden yaklaşık 250 kişi, düzenlenen törenle CHP’ye katıldı. Törende sembolik olarak İYİ Parti Belediye Meclisi Adayı Dr. Mehmet Akif Şanlı, İyi Parti Uşak Milletvekili Adayı Tolga Pirinçci, İYİ Parti Uşak Kurucu İl Başkanı Evren Duygu’ya CHP rozetleri takıldı.

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, “31 Mart’ta bu önemli sınavdan başarıyla çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur. Katılımlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: karar
# chp, İyi Parti

30 Oca 2024 - 10:06 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.971.886 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL