Çocuklara her yıl influenza aşısı şart

Sonbahar-kış aylarında mevsimsel salgınlar şeklinde ortaya çıkan halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza enfeksiyonlarının son zamanlarda çocuklar arasında oldukça sık olarak görülmekte olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Aydın, hastalığa sebep olan influenza virüsünün C tipinden daha çok A ve B tiplerinin salgınlara yol açtığını belirti.

Aydın, şöyle devam etti:

“Ani başlayan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma yakınmalarıyla kendini gösteren bu hastalıkta değişen derecelerde solunum yolu tutulumlarına bağlı bronşit, zatürre gibi sorunlar da görülebilmektedir. Özellikle küçük bebekler ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastane yatışlarına ve hayatı tehdit eden ciddi klinik tablolara yol açabilmektedir.”

Çocukları influenza enfeksiyonundan korumak için grip mevsiminde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, “Hasta bireylerin çocukları sevmesi, öpmesi engellenmelidir. Ellerini yıkayabilecek yaşta ise çocuğa etkin bir el yıkama öğretilmeli ve uygulanmalıdır. Küçük bebeklerin bakımını yapanların sık sık ellerini yıkamaları da çok önemlidir. İnfluenza damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğundan kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için iyi bir uyku, yeterli ve dengeli beslenme, bol sıvı tüketilmesi de oldukça önemli hususlardır” ifadelerini kullandı.

Her yıl grip mevsiminin başlangıcında 6 aydan büyük bütün çocukların mutlaka influenzaya karşı aşılanması gerektiğini ifade eden Aydın, “Her yıl aşılanma gereği olmasının nedeni, aşının sağladığı bağışıklığın bir sonraki yıl azalmasıdır. İnfluenza aşıları, her yıl bir sonraki influenza mevsiminde dolaşımda olacağı öngörülen virüs tiplerinden üçünü içerecek şekilde tekrar hazırlanmaktadır” dedi.