Ekonomik güven endeksinde ocak ayı artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 99,4 değerine ulaştı. Aralık ayında 96,4 olarak kaydedilen endeks, ocakta yaşanan bu artışla ivme kazandı.

Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksine dair detaylar şu şekilde:

Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 80,4 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 102,9 değerine geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 artarak 116,8 değerini kaydetti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 azalarak 115,6 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 artarak 90,9 değerine ulaştı.

Elde edilen veriler, tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörlerindeki güvenin ocak ayında nasıl bir seyir izlediğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.