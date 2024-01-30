YRP'li Taştan:Büyükşehir başkanı Büyükakın mı, Talus mu?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı İl Başkanı Ali Taştan öncülüğünde Haftalık Yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Seçim Çalışmalarına Her Büyükşehir hem de ilçelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplantıda konuşan Taştan, "Zammı, maaşları verecek, Belediyeleri yönetenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları dururken zammı Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin TALUS açıklaması normal midir? İşçilerine verilecek zammı açıklaması gereken Belediye yöneten Belediye Başkanları olmalıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Talus mu yoksa Tahir Büyükakın mı ?" dedi.
BELEDİYE İŞÇİLERİNE LUTÜFMUŞ GİBİ ZAM YAPTILAR
Kocaeli Belediyeleri zam açıklamasını değerlendiren Taştan şunları söyledi “Reel enflasyonun %100 lere Devletin yeniden değerleme oranının %58 açıklandığı yerde her türlü harca vergi gelirlerine yeniden değerleme oranında zam yapılmıştır. Vergi Gelirleri bu kadar artarken bu vergi gelirlerinin işçiye yansıması aynı şekilde olmuyor. Asgari ücretliye %49 yapılan zam zaten zaruri olan aynı oran Sanki bir lütufmuş gibi işçiye yansıtılmıştır. Bundan sonra bir miktar seyyanen göstermelik zam yapılır bu da büyük bir olaymış gibi basına yansıtılır. Yeniden Refah Partisi olarak Belediye Seçimleri sonrasında yönetime geldiğimizde Gerçek enflasyon oranında %100 zam yapacağız."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kullarlı - sen ne anlatıyon kukla yrp başkanı başiskeleden hüseyin ayaz ı başkan yapmamak için ibrahim karaosmanoğlndan şevkiden emir alan sen değilmisin
çık açıkla.
Serdar - bu söylediklerini ıspat edemezsen yalancısın, müfterisin.
Çalışan İşçi - TAHİR BAŞKANIMIZ GÜVENİLEN DAĞLARA KAR YAĞDIRDI ÇOK GÜVENDİK KENDİSİNE AMA ODA İŞÇİSİNİN ARKASINDA DURMADI.
İŞÇİNİN YANINDA OLANLARA SELAM OLSUN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.