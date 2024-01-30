YRP'li Taştan:Büyükşehir başkanı Büyükakın mı, Talus mu?

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı İl Başkanı Ali Taştan öncülüğünde Haftalık Yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Seçim Çalışmalarına Her Büyükşehir hem de ilçelerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplantıda konuşan Taştan, "Zammı, maaşları verecek, Belediyeleri yönetenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları dururken zammı Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin TALUS açıklaması normal midir? İşçilerine verilecek zammı açıklaması gereken Belediye yöneten Belediye Başkanları olmalıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Talus mu yoksa Tahir Büyükakın mı ?" dedi.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE LUTÜFMUŞ GİBİ ZAM YAPTILAR

Kocaeli Belediyeleri zam açıklamasını değerlendiren Taştan şunları söyledi “Reel enflasyonun %100 lere Devletin yeniden değerleme oranının %58 açıklandığı yerde her türlü harca vergi gelirlerine yeniden değerleme oranında zam yapılmıştır. Vergi Gelirleri bu kadar artarken bu vergi gelirlerinin işçiye yansıması aynı şekilde olmuyor. Asgari ücretliye %49 yapılan zam zaten zaruri olan aynı oran Sanki bir lütufmuş gibi işçiye yansıtılmıştır. Bundan sonra bir miktar seyyanen göstermelik zam yapılır bu da büyük bir olaymış gibi basına yansıtılır. Yeniden Refah Partisi olarak Belediye Seçimleri sonrasında yönetime geldiğimizde Gerçek enflasyon oranında %100 zam yapacağız."